Решение проблемы паводков в Судаке зависит от федеральных денег

В Госкомитете Крыма по водному хозяйству и мелиорации Крыма надеются, что федеральный центр согласует проект по расчистке рек Судака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве обозначили задумку как «первую ласточку глобального проекта», при этом очень сложного и затратного из-за горной местности региона.

«Сейчас администрация дорабатывает те документы, которая она еще не представила (в комитет). Но, тем не менее, где-то полтора месяца назад мы специально поехали в Минприроды РФ, доказали необходимость данного проекта, получили пока что устное «добро» на предоставление документов. Когда они будут готовы, мы их отвезем, будем защищать, и я думаю, что на следующий год получим финансирование на проектирование противопаводковых мероприятий, которые в том числе включают расчистку русел рек в Судаке», – рассказал председатель Госкомитета Игорь Вайль.

По его словам, в украинский период Крыма проблемой расчистки рек в республике не занимались, деньги на это не выделялись. Сейчас доступно финансирование из федерального бюджета, но при условии соблюдения регламента: он предусматривает разработку местными чиновниками документов, передачу их в Госкомитет по водному хозяйству и затем защиту проекта в Минприроды РФ.

«Просто так сегодня на территории Республики Крым зайти и почистить какую-то реку – это преступление, которое предусматривает уголовную ответственность», – отметил Вайль.

Сначала выделяются деньги на проект, потом уже на сами работы. Причем процесс будет постепенный: «Если взять всю реку, 2-3 миллиарда сразу никто не выделит», – пояснил глава Госкомитета.

В то же время, если река находится в границах населенного пункта, то муниципалитет может обойти существующий регламент. При условии, что в городе возникла реальная угроза подтопления из-за заторов. По словам Вайля, муниципалитет вправе объявить ЧС, выделить деньги из резервного фонда и без всякого проекта заняться расчисткой рек.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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