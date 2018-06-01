Евросоюз хочет восстановить отношения с Россией

Евросоюз должен восстанавливать и развивать отношения с Россией, несмотря на все противоречия. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции в Брюсселе. «Мы не примем того, что Россия сделала, когда пришла в Крым или на восток Украины, но, тем не менее, нужно держать в голове, что вся территория ЕС – это примерно 5,5 миллиона квадратных километров, а Россия – 17,5», – цитирует Юнкера РИА «Новости».

На прошлой неделе с подобными заявлениями выступили лидеры Франции и Болгарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичного мнения придерживается и бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель (возглавлял страну с 2000 по 2007 год).

«Я читал исследование одного американского института, в котором утверждалось, что две трети всех санкций, которые вводились в мире, не сработали. Достиг целей лишь 31% из них, – заявил Шюссель в интервью «Известиям». – Санкции – это преимущественно способ показать свое разочарование или несогласие с какой-то конкретной ситуацией, избегая при этом военного конфликта. И это неплохо, потому что, если бы за крымскими событиями или событиями в Донбассе последовали военные действия, было бы куда хуже».

По мнению Шюсселя, решить проблему Донбасса могла бы автономия, но ожидать подобного решения от нынешней власти Украины вряд ли стоит, а вот после выборов в этой стране может быть сделан шаг к разрядке.

Что же касается России, то, по словам австрийского политика, ей необходимо постепенно выполнять Минские соглашения, и «Европа будет так же постепенно ослаблять санкции».

Без России сегодня невозможно представить решение множества международных проблем, – подчеркнул Шюссель.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 01.06.18

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