Крымское ноу-хау: антибиотики больше не нужны

Крыму придумали, как уйти от использования антибиотиков в животноводстве. Сейчас теорию проверяют на практике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», В Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма исследуют возможность улучшения качества продуктов питания через использование эфиромасличных культур в кормах для скота и птицы.

«Использование фитобиотиков (культур, в эфирных маслах которых содержатся тимол и карвакрол) в кормлении животных уже через год станет номером один, – заявил и.о. директора института Владимир Паштецкий. – Это позволит убрать химические антибиотики и даст толчок для развития курортологии в Крыму. Сейчас мы проводим испытания на птице, вводя в рацион культуры с большим содержанием эфирных масел и йода. Основная идея в том, чтобы в каждом крымском санатории или больнице человек, съедая одно яйцо, получал положенную ежедневную норму йода, и самое главное – эфиробиотики: тимол и карвакрол».

Напомним, карвакрол – это органическое соединение, относящееся к классу монотерпенидов фенола. Может подавлять рост и убивать большое количество известных патогенов, продуцирующих вредные токсины, при этом обладает минимальным воздействием на пробиотические виды бактерий. Содержится в маслах бергамота, тимьяна и душицы.

Тимол – это изомер карвакрола (имеет такой же качественный и количественный состав, но другое строение и, следовательно, отличается свойствами). В медицине используется как противоглистное, дезинфицирующее и обезболивающее средство.

Напомним, предприятиям эфиромасличной сферы Крыма из республиканского и федерального бюджетов возмещается 80% фактических затрат.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.06.18

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