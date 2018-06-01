В России отказались от Крыма, Калининграда и Курил – как бы в шутку

В России изъяли из продажи школьные дневники с урезанной картой страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из российских компании, представляющая школьный ассортимент канцелярских товаров и товары для творчества, выпустила универсальный дневник для учеников 1 -11 классов. На обложке крупными буквами написали «Россия», изобразили схематичный герб страны и карту, на которой не оказалось ни Крыма, ни Калининграда, ни Курильских островов, ни Камчатки – ее место занял Сахалин. Урал оказался практически под Москвой, а церковь Покрова на Нерли (Владимирская область) – на Кавказе. А сама Москва существенно сдвинулась к западу.

Россияне возмутились – обратились в СМИ и пригрозили пойти в суд. Издатель снял дневник с производства, но заявил, что никакого злого умысла не было – просто для обложки использовали картинку из шутливого мультика.

«На обложке одной из серий наших дневников дизайнерами было использовано изображение шутливой мультипликационной карты России, купленной в одном из популярных фотобанков. Благодаря внимательному контролю наших специалистов неточности в карте были оперативно выявлены и тираж приостановлен, – цитирует Регнум руководителя издательства «ArtSpace» Сергея Бощенко. – Оптовым клиентам было отгружено всего несколько сотен экземпляров дневников ArtSpace в данном дизайне, к сожалению, несколько десятков из них успели попасть в розничную продажу. Мы отозвали данную серию с производства, забрали остатки товара у оптовых продавцов и приносим свои извинения гражданам, кто приобрёл подобный дневник в розничной сети».

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 01.06.18

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