Крым продемонстрировал значительный рост преступности

В Крыму растет преступность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», органы статистики Крыма, со ссылкой на МВД России, опубликовали данные о числе зарегистрированных в республике преступлений за январь-апрель текущего года.

Преступность по сравнению с прошлым годом выросла. Всего за четыре месяца на территории полуострова зарегистрировано 7 тыс 445 преступлений (это 107,4% к аналогичному периоду 2017 года). Еще значительнее выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – их совершено 1 тыс 666 (113,2% к прошлогоднему).

Криминальная ситуация, сложившаяся в Крыму, не очень типична для России. По данным Федеральной службы статистики, за 1 квартал года в стране зарегистрировано 483 тыс преступлений (97,6% к прошлогоднему), а тяжких и особо тяжких – 112 тыс (97,2% к 2017 году).

В статистической таблице обращает на себя внимание число похищенных людей: оно значительно выросло в целом по стране – за три месяца этого года подобных преступлений зафиксировано 112, что составило 172% к прошлому году.

Согласно данным, опубликованным МВД РФ, с начала текущего года снижение регистрируемых преступлений отмечено в 46 субъектах Российской Федерации.

Около 93% всех зарегистрированных в стране преступлений выявляется органами внутренних дел, причем каждое двадцатое из них на стадии приготовления и покушения.

Половину всех зарегистрированных преступлений (48,6%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Около 3% всех преступлений составляют квартирные кражи. В этом году на 9,7% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами.

Как нетрудно посчитать, в Крыму число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс человек населения в начале 2018 года составило 372, это выше среднего по стране (329). Максимальное значение этого показателя зафиксировано в Республике Тыва (692), Республике Бурятия (598), Еврейской автономной области (565).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.06.18

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