Аки по суху: Москва свяжет Новороссию и Крым азовским коридором

В Киеве подняли панику в связи с возможностью России в ближайшем будущем установить полный контроль над Азовским морем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» боятся, что это позволит связать Донбасс и Крым без сухопутного коридора:

«Россияне ищут наиболее удачную стратегию. Глянув на карту, даже человек, не связанный с этим вопросом, может понять очевидное: связать аннексированный Крым с зоной оккупации в Донбассе можно только по акватории Азовского моря, – заявил один из координаторов пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. – Пробитие сухопутного коридора из Крыма в Донбасс может воплотиться именно в таких гипотетических действиях в зоне акватории Азовского моря».

Машовец обвинил Россию в попытке сделать Азовское море внутренним – якобы, именно для этого и построили Крымский мост.

«Азовское море занимает довольно важное место в целенаправленной стратегии России. Оно имеет связующее положение между Крымом и оккупированной частью Донбасса, то есть России не надо пробивать этот коридор, просто надо это господство сделать стабильным и устойчивым. Использование Азовского моря может достичь характера использования внутренних вод Российской Федерации», – пророчествует Машовец.

И призывает соотечественников быть бдительными: «Широкомасштабная военная кампания России против Украины в ближайшее время невозможна. Единственный способ добиться своих целей для нынешнего кремлевского режима – это действовать изнутри Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 01.06.18

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