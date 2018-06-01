В Крыму тройное ДТП: есть жертвы (ФОТО)

В Ленинском районе Крыма столкнулись три легковых автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в районе села Виноградное. «Водитель автомобиля «ВАЗ 2110», совершая обгон, допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двумя автомобилями: «Skoda Fabia» и «Renault LOGAN», – сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

В результате ДТП пострадали девять человек: водитель и пассажиры автомобиля «Skoda Fabia», водитель второй иномарки, а также водитель отечественной легковушки и его пассажир, который погиб на месте аварии.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 01.06.18

Аки посуху: Москва свяжет Новороссию и Крым азовским коридором. / Крым продемонстрировал значительный рост преступности. / Нидерланды допустили вину Украины в авиакатастрофе над Донбассом, Малайзия сняла ответственность с России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»