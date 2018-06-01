В Крыму тройное ДТП: есть жертвы (ФОТО)

В Ленинском районе Крыма столкнулись три легковых автомобиля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в районе села Виноградное. «Водитель автомобиля «ВАЗ 2110», совершая обгон, допустил выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с двумя автомобилями: «Skoda Fabia» и «Renault LOGAN», – сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
В результате ДТП пострадали девять человек: водитель и пассажиры автомобиля «Skoda Fabia», водитель второй иномарки, а также водитель отечественной легковушки и его пассажир, который погиб на месте аварии.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Ленинскую центральную районную больницу.
Ленино, Анастасия Зук
Ленино. Другие новости 01.06.18
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