Первое ДТП на Крымском мосту: легковушка столкнулась с автобусом

На мосту через Керченский пролив зафиксировано первое ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем на 142-м километре трассы А-290 – через километр после въезда на мост со стороны Тамани. Водитель легкового автомобиля не выдержал дистанцию и «вписался» в идущий впереди автобус. Пострадавших нет.

Движение по мосту не ограничивалось, участники на месте аварии оформили протокол о ДТП в упрощенной форме.

Отметим, основные нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту – это превышение скорости, а также остановки, что недопустимо.

По данным инфоцентра «Крымский мост», с момента открытия движения, переходом воспользовались почти 213 тысяч автомобилей, в том числе более 1,5 тысяч рейсовых и заказных автобусов.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 01.06.18

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