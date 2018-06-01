В Крыму завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ

В Крыму отчитались о завершении строительства первой очереди Сакской теплоэлектроцентрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ввод в эксплуатацию первой очереди электростанции был намечен на февраль 2019 года, но строительство удалось завершить раньше. Оборудование ТЭЦ уже готово к работе и поставке электроэнергии в крымскую энергосистему. Первый этап строительства, общей мощностью 90 мегаватт был завершен всего за 8 месяцев, тогда как обычно на подобные объекты уходит около двух лет. Новая ТЭЦ является первым в России объектом генерации, возведенным за столь короткий период и с использованием оборудования только отечественного производства.

«Завершение строительства первой очереди – грандиозное событие не только для нашей компании, но и для всего Крыма. Но в то же время – это промежуточный этап, перерезать «красную ленточку» и радоваться успехам мы будем в ноябре, когда полностью завершим строительство и ТЭЦ выйдет на полную мощность – 120 мегаватт», – заявил генеральный директор «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году на полуострове, помимо Сакской, планируется запустить газотурбинные электростанции в Симферополе и Севастополе по 470 МВт каждая. Это должно полностью избавить Крым от энергозависимости от материковой части России.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 01.06.18

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