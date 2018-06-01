«Это оксюморон»: в Крыму раскритиковали идею создания биосферного питомника для дельфинов

Крымскими дельфинами решили заняться общественники из Татарстана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерство экологии и природных ресурсов Крыма поступил проект по созданию биосферного питомника для морских млекопитающих.

«Представители общественной организации из Республики Татарстан презентовали проект по созданию охранной зоны и биосферного питомника для сохранения черноморских дельфинов вида афалина, а также с целью развития дельфинотерапии в Крыму», – говорится в сообщении пресс-службы минприроды Крыма.

При этом в ведомстве не уточнили место, сроки и стоимость проекта, а также источники финансирования.

Морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов «Serene sea /Безмятежное море» со скептицизмом отнеслись к подобной затее.

«Биосферный питомник – это оксюморон. Если речь идёт о диких животных, то о каком «питомнике» может идти речь, а понятие «биосферный» вообще подразумевает закрытую природоохранную зону, куда можно пройти лишь по спецразрешениям ограниченному кругу лиц. Какая там может быть дельфинотерапия? С дикими дельфинами?» – недоумевает участница проекта Наталья Макеева, отмечая, что авторы затеи упомянули лишь один из трех обитающих в Черном море вид – афалин, по «случайному» совпадению, именно они преобладают в дельфинариях.

В «Serene sea» не исключают, что якобы природоохранный проект может быть просто прикрытием коммерческой деятельности, ведь афалина, как и азовка, занесена в Красную книгу России и Крыма (белобочка в Красной книге Крыма), и по закону запрещено ее хозяйственное использование и изъятие из дикой природы.

По мнению ученых, в действительности помочь морским млекопитающим можно, расширив особо охраняемые территории в Крыму и создав новые, а также просто напросто контролируя соблюдение уже существующих законов.

«Статус краснокнижного животного подразумевает, что для его сохранения и защиты должны быть созданы особо охраняемые природные территории (ООПТ). В Крыму они есть. Например, заказники Ласпи и Батилиман. Многолетние наблюдения ученых, изучающих черноморских дельфинов, закрепили за ними понятие «критическая зона». Это места, где животные кормятся и размножаются. Каждую зиму здесь фиксируют большую концентрацию дельфинов. Но прибрежные территории, которые включены в состав ООПТ, крошечные», – говорят морские биологи, подчеркивая, что в таких районах нужен полный запрет на траление и расстановку сетей.

Кроме того, природоохранные зоны с прибрежными аквальными территориями – это Опукский и Карадагский заповедники. Однако охраняемая территория (куда запрещено заходить рыболовецким сейнерам и катерам) – всего лишь 300 метров.

«Для дельфинов это ерунда. И если сейнер находится чуть дальше, в полукилометре, то для животных не составляет труда подплыть к нему. Нужно расширять охранную акваторию хотя бы до километра», – уверена Наталья Макеева, отмечая, что увеличение аквальных зон и включение новых требуется в десятках бухт Крыма.

При этом в настоящее время зачастую нарушаются границы даже этих незначительных по площади акваторий. К примеру, прогулочные катера, лодки и яхты десятками курсируют вдоль заповедного побережья Карадага.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 01.06.18

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