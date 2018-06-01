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Пятница, 1 июня 2018, 18:26 мск

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Поклонская обратилась в Генпрокуратуру РФ из-за жалоб на Овсянникова

Жители Севастополя пожаловались депутату Государственной думы Наталье Поклонской на правительство города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольцы возмутились тем, что местные власти не захотели выслушать их мнение о передаче здания бывшего детского кинотеатра «Дружба» в собственность католической общины. Решение о передаче было принято на заседании правительства 31 мая, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назвал его «восстановлением справедливости по отношению к религиозной организации». Само здание, по его словам, несколько лет простаивало и не использовалось. Оно было перестроено под кинотеатр в 1958 году. Изначально это был храм, построенный в 1911 году на пожертвования католиков, но в 1936 году его закрыли.

По мнению Поклонской, решение о передаче здания религиозной организации принималось в спешке, а жителям города чиновники его должным образом не аргументировали.

«Мной подготовлены соответствующие депутатские запросы в Генеральную прокуратуру, уполномоченному по правам человека, а также уполномоченному при президенте России по правам ребенка, так как объекты для досуга и развития детей должны строиться, а не закрываться», – заявила депутат.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.06.18

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