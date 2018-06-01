ВСУ стягивают танки и «Грады» к линии соприкосновения

Украинские военные стягивают к разграничительной линии танки. Подкрепление для карателей выдвинулось из Николаевской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Сегодня в 8:00 часов на узловую ж/д станцию Снигиревка Николаевской области зашел эшелон. Стоял он 2 часа, на платформах очевидцы насчитали 35 танков и 3 джипа марки «Хаммер», оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Четыре платформы с системами залпового огня «Град». Также еще три вагона с личным составом бойцов ВСУ», – написал на своей странице в Фейсбуке Журавко. По его словам, военнослужащие рассказывали местным жителям, что направляются в сторону Донбасса. «Таким образом, очевидным для всех есть то, что война на Украине продолжается, и, наверное, не скоро закончится», – заключил экс-депутат.

В тоже время, по словам представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, разведка республики зафиксировала прибытие к линии соприкосновения тяжелой военной техники. Он отмечает, что в расположение подразделений украинских военных прибыли три зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10», пять гаубиц «МСТА-Б», одиннадцать гаубиц «Акация», четыре гаубицы «Гвоздика», семь противотанковых пушек «Рапира», девять танков Т-64, около 20 единиц БМП, БТР и БРДМ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в ОБСЕ отчитались, что обнаружили на подконтрольной ЛНР территории десятки танков. Однако специалисты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ традиционно не стали упоминать о тяжелом вооружении, запрещенном минскими соглашениями, которое стянуто к линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Киеву. Возможно, и в выдвинувшийся в сторону Донбасса эшелон ВСУ, также останется незамеченным.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 01.06.18

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