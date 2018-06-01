Только бизнес: набережную Гурзуфа застраивают шалманами

Жители Гурзуфа возмущены появлением на набережной поселка шалманов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», берегоукрепительные сооружения были зачищены от объектов торговли и общественного питания в прошлом году под контролем возглавлявшего на тот момент администрацию Ялты Андрея Ростенко. Местные жители надеялись, что подобных построек на набережной больше не появиться. Однако новый этап застройки, по странному совпадению, начался на следующий день после ареста бывшего градоначальника.

«Люди ходят и говорят, что это ужас. Как можно лежать на пляже, если воняет краской, работают сваркой, а в трех метрах может проехать трактор? С сегодняшнего дня запрещены все строительные работы на Южном берегу Крыма. Мы позвонили в полицию, а там говорят – строительные работы запрещены, а ремонты – нет», – рассказала РИА «Новый День» местная общественница Марина Забродская.

По ее словам, шалманы появились на набережной Гурзуфа благодаря договорам аренды пляжей, которые предусматривают разрешения возводить некапитальные сооружения. Забродская уверена, что этого всего лишь уловка, которая позволит предпринимателям спокойно работать во время курортного сезона. А если начнутся серьезные разбирательства, демонтируют шалманы только осенью.

Мириться с застройкой набережной жители Гурзуфа не намерены. Активисты уже направили уведомление о намерении провести митинг, однако опасаются, что чиновники могут найти причины, чтобы не согласовать акцию, на которой местные жители планируют высказать свое мнение о шалманах.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 01.06.18

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