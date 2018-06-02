Плюс 28: в Крыму подвели промежуточные итоги туристического сезона

Турпоток в Крым продолжает расти. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РК подвело итоги работы туристической сферы за 5 месяцев. С начала 2018 года в Крыму побывали 1 миллион 148 тысяч 400 туристов. Это почти на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

«Инфраструктурные шедевры Крыма уже реально работают на экономику полуострова.

Треть отдыхающих прибыли авиатранспортом. За две недели мая 17% от общего потока туристов приехали к нам по Крымскому мосту. Это впечатляет, – заявил Аксенов. – Несмотря на санкции и препоны со стороны киевской власти, почти четвёртая часть туристов (23%) приезжает из Украины».

Традиционно, более половины отдыхающих предпочитают Южный берег Крыма, западное побережье выбрали 22%, восточное – 10%, другие регионы – 15%.

По данным Ростуризма, Крым лидирует по внутрироссийским направлениям.

«Туризм играет важную роль в социально-экономической жизни Крыма. Для приморских городов и поселков эта отрасль является бюджетообразующей. Мы надеемся, что по итогам года туристический сезон будет более успешным, чем в предыдущие годы», – заключил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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