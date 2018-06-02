Хичкок по-украински: РФ применяет в Крыму психотропное оружие, в Донбассе свирепствует белая горячка

Начало лета 2018 года на Украине ознаменовалось чемпионатом по разоблачениям: вдохновленные сериалом «о коварной России и мертвом Бабченко», разыгрываемым СБУ, чиновники и политики на перебой открывают страшные русские тайны и рассказывают, какими методам сосед террибль угнетает бывшее украинское население.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-премьер-министр АРК, депутат Верховной рады Сергей Куницын поведал, что жители полуострова рыдают, вспоминая украинские времена:

«Мы перестали быть нормальными людьми, мы друг другу не верим, мы в кафешках друг на друга оглядываемся и вспоминаем майора КГБ из розетки. Люди друг на друга стучат, не верят, боятся… В Крыму с каждым днем все больше людей, которые не просто жалеют, а плачут по Украине», – заявил Куницын, ссылаясь на своего друга, у которого бизнес в Крыму идет лучше, чем на Украине, но он приезжает в Херсонскую область и кричит «Свободааа!»

Экс-депутат Верховной рады Владимир Яворивский объяснил, почему Донбасс непатриотичен и пытается отделиться от Украины: «Я убежден: там никогда никаких выборов не было. Поверьте, я немного это знаю – или запугивали людей, или в 90-х годах расстреливали просто, или спаивали людей», – заявил Яворивский. Кто расстреливал и спаивал жителей Донбасса на заре украинской незалежности, он не уточнил.

Но пальму первенства пока претендует генералу-лейтенанту СБУ Григорию Омельченко, который заявил, что раскрыл секретные методы зомбирования крымчан российскими спецслужбами.

«Я со специалистами обратил внимание на неадекватное, чрезвычайно агрессивное поведение людей разного возраста, разного пола, их мимику, движения руками, ногами, телом. А особенно выражения лиц и глаза. Ряд этих материалов дал основания однозначно утверждать, что были применены Российской Федерацией специальные войска технические, которые применили это психотропное техническое оружие для такого агрессивного возбуждения людей против украинской власти», – ошарашил Омельченко.

Тему подхватил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, заявив, что тайное психотропное оружие РФ может «влиять как на массу людей, так и на отдельного человека, чтобы вызвать какие-то эмоции или чрезвычайные оценки ситуации».

Эти заявления вызвали большой резонанс, тут же нашлись свидетели обвинения: «В районе Соленого Озера ставится вышка с определенными генераторами. Эти ретрансляторы там могут использоваться как психотропное оружие, распространяться на большие территории. Тем более, что это район наибольшего проживания крымско-татарского населения», – утверждает бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

И как бы представители этого населения его заявление тут же подтвердили: «Жители села, которое буквально на вершине горы, та самая база, они буквально каждый день в четыре часа утра наблюдают одну и ту же картину – непонятные красные свечения, переходящие в зеленые. Они не могут объяснить что это, – цитирует «Политнавигатор» активистов запрещенного в России Меджлиса. – В горы просто так пойти тоже опасно, потому что там неизвестные люди с картами в военной форме буквально всю местность проходят, изучают эту местность».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.06.18

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