Австрия обиделась на США и грозит отменой антироссийских санкций

В правительстве Австрии призвали отменить санкции против России. Таким образом предлагается отреагировать на пошлины, введенные США на продукцию ЕС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня США установили пошлины на ввоз стали из стран ЕС, Мексики и Канады в размере 25%, на алюминий – 10%.

«К США должны, наконец, относиться справедливо в сфере торговли. Если мы вводим нулевые пошлины в отношении их товаров, а они взимают с нас в отношении наших товаров пошлины в размере 25%, 50% или даже 100%, это несправедливо, и это нельзя больше терпеть», – заявил президент США Дональд Трамп, поясняя этот шаг.

В ЕС и Канаде с его позицией не согласились и собираются оспорить действия США во Всемирной торговой организации (ВТО). Австрийский вице-канцлер, федеральный министр спорта и лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюзу теперь следует отказаться от санкций в отношении России.

«Должна быть реакция со стороны ЕС, потому что из-за нынешней ситуации справедливая торговля невозможна, – цитирует Штрахе австрийская газета Österreich. – Было бы желательно, если бы ЕС переосмыслил свою позицию».

Он подчеркнул, что санкции повредили экономику Австрии, а толкать Россию «в руки Китая» опасно. «Настало время положить конец этим болезненным ограничениям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», – заявил вице-канцлер Австрии. «Обеспокоенность и сожаление» в связи с подобным решением США выразили и представители стран G7 (помимо США и Канады в это объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония), отмечает РБК.

Вена, Артем Рокотов

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