Зачем им мост? Три десятка человек добрались из Тамани в Крым вплавь

30 человек приняли участие в массовом заплыве через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта первая столь масштабная акция – до сих пор в подобных заплывах одновременно принимали участие не более 7 человек.

На этот раз в мероприятии приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов России.

Участники акции вошли в воду на косе Чушка и, преодолев 5,5 километров примерно за 2,5 часа, вышли на берег в районе крымской крепости Ени-Кале.

Судоходству заплыв не помешал.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 03.06.18

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