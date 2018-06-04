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Понедельник, 4 июня 2018, 10:42 мск

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Депутаты горсовета Феодосии организуют протесты горожан

Депутаты горсовета Феодосии прогнозируют скорые протестные мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь на последней сессии горсовета шла о проекте создания в феодосийском порту комплекса для хранения и продажи цемента.

По данным депутата Виктора Михайлова, он будет состоять из трех хранилищ, общей емкостью три тысячи тонн и пневмотранспортной установки, предусмотренной для фасовки сыпучих аэрированных продуктов, таких как цемент, гипс, известь, тальк. Расчетная мощность объекта до десяти тысяч тонн в месяц. Инвестиционным проектом предусмотрено создание десяти рабочих мест. Обещанный общий объем инвестиций – 114 млн руб. Ожидаемые налоговые поступления в городской бюджет около 400 тысяч рублей за 11 лет – это налог на доходы физлиц.

Но депутаты увидели проблему в отсутствии характеристики оборудования по уровню шумового загрязнения, технических обоснований по транспорту, экологической безопасности.

Заметим, цементный терминал указан в реестре инвестпроектов минэкономразвития, реализуемых в Республике Крым, под сотым номером. Инвестором, по данным министерства, выступает ООО «Юггидрострой». Однако в официальной базе ЕГРЮЛ под этим ИНН числится ООО «Стройматериалсервис» из села Карьерное Сакского района с уставным капиталом 10 тыс руб и единственным учредителем – Александром Пурышевым. На портале «За честный бизнес» он числится как индивидуальный предприниматель (Саки, основные виды экономической деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием).

Город Феодосия, заметили депутаты, не был стороной данного инвестиционного соглашения, оно принималось республиканской властью. На сессии депутаты были единодушны – все высказались против строительства этого объекта в центре курортного города

«Если соглашение не будет отменено, мы начнем протестные мероприятия», – пообещал заместитель председателя горсовета, руководитель фракции ЛДПР Николай Волков.

У него сложилось впечатление, что «засели какие-то саботажники, что-то сами решают, подписывают, доводят до главы недостоверную информацию: «А потом все проблемы приходится решать главе республики. Сейчас все вопросы напрямую решает Сергей Валерьевич. Уверен, что и в этом вопросе он нас поддержит, будет на стороне людей».

Кроме того, горсовет не дал согласия на передачу в государственную собственность Республики Крым детских школ искусств муниципалитета. Депутаты уверены: администрация города, городской совет в состоянии сами работать с этими учреждениями: «Мы будем и дальше выделять средства на их содержание. К примеру, детская художественная школа имени Айвазовского неразделима с историей города, с картинной галереей».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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