Ни пройти ни проехать: Украина оказалась в десятке стран с самыми худшими дорогами

Украина вошла десятку стран с самыми худшими дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой дорожный рейтинг составлялся по версии Индекса глобальной конкурентоспособности за 2017-2018 годы. Качество дорог оценивалось по 7-бальной системе. Высший балл не получил никто.

Лучшими признаны дороги в Объединенных Арабских Эмиратах (6,4 балла). На втором месте Сингапур, на третьем Швейцария. В первую десятку вошли Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия. Замыкает ТОП-10 США (5,7 балла).

На первом месте с конца (137 место рейтинга) оказались Мавритания (2 балла). Чуть лучше обстоят в Демократической Республике Конго и Гаити, четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно. Далее следуют Йемен и Парагвай. Украина занимает 8 место с конца (2,4 балла). Мозамбик и Молдавия опередили ее на 0,1 балла. (2,5 балла).

Россия с результатом 2,9 балла находится на 114 месте рейтинга, отмечает РИА «Новости», однако составители указывают, что у российских дорог замечен тренд на улучшение.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 03.06.18

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