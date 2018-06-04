Поторопился: в крымской степи на полтора месяца раньше зацвел кермек (ФОТО)

В Восточном Крыму некоторые растения перепутали начало лето с окончанием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в керченской степи зацвел кермек плосколистный или татарский. Обычно его цветение начинается во второй половине июля – начале августа и продолжается до середины октября. Растение не прихотливо, ему не нужно много влаги, поэтому оно умудряется выживать под палящими лучами знойного крымского солнца.

В этом году весенние дожди и летние грозы обходят Крым стороной. Напомним, что из-за засухи почти полностью выгорели посевы пшеницы и яровых на площади около 100 тысяч гектаров. Ущерб уже превысил один миллиард рублей. В Крыму сохраняется режим экстренного предупреждения в связи с высокой пожароопасностью.

Однако, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается как минимум до середины июня. В ближайшую неделю возможны лишь кратковременные дожди с грозами – оптимальные условия для маленьких степных «звездочек».

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 04.06.18

Сэкономить не получится: авиабилеты в Крым подорожают, число рейсов сократится. / Депутаты горсовета Феодосии организуют протесты горожан. / Ни пройти ни проехать: Украина оказалась в десятке стран с самыми худшими дорогами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»