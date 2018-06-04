Плата за мост: в Крыму резко взвинтили цены на аренду квартир

Долгосрочная аренда квартир в Крыму резко подорожала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты связывают скачок цен с открытием движения по автомобильной части Крымского моста.

По данным специалистов федерального портала «Мир квартир», средняя ставка аренды по всему побережью Крыма по сравнению с моментом начала сезона в прошлом году увеличилась на 9,8%, и составляет 21 тысячу 495 рублей в месяц. Эксперты уверены, что это только начальный этап в росте цен.

«Ставки только начинают увеличиваться и в июле и августе достигнут пика, увеличившись на 60% − 70% от нынешнего уровня», – подчеркнул гендиректор портала Павел Луценко.

В тройке населенных пунктов с самой высокой ставкой аренды Ялта, Массандра и Севастополь. Долгосрочная аренда квартир в этих городах и поселке обойдется в 32 тысячи 707 рублей, 31 тысячу 950 рублей и 28 тысяч 250 рублей в месяц соответственно. На четвертом месте рейтинга портала расположился Симферополь. Арендовать квартиру на месяц в столице Крыма в среднем обойдется в 25 тысяч 454 рубля.

Дешевле всего снять квартиру в Бахчисарае (7 тысяч 211 рублей в месяц), в городе Саки (10 тысяч 358 рублей) и в Судаке (13 тысяч 74 рубля в месяц).

Между тем, цены выросли и в Краснодарском крае – на 4,5%. Средняя стоимость аренды на курортах региона составляет 20 тысяч 264 рубля в месяц. Городом с самым дорогим съемным жильем в Краснодарском крае эксперты назвали Сочи, где средняя цена аренды составляет 30 тысяч 232 рубля.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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