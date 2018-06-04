«Дно»: На Украине на детском празднике десантники устроили резню с кровью

В Запорожской области десантники перерезали друг другу горло на глазах у детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в городе Энергодар на празднике в честь Дня защиты детей. Силовики в балаклавах демонстрировали боевые приёмы, включая и элементы ножевого боя. В конце выступления бойцы решили показать маленьким зрителям, как необходимо ликвидировать условного противника: один из военных «перерезал» горло побеждённому сопернику и на землю тут же хлынул поток бутафорской «крови».

Ролик попал в социальные сети, его активно комментируют. Одни считают, что такие приемы очень жестокие, а «голливудские эффекты» только расшатывают психику подрастающему поколению: «Детям показать, как перерезать горло, с кровищей – ШИК! Всё мероприятие с масочками – идея психбольных, но этот момент просто дно»﻿. Вторых не удивляет украинское шоу: «Не удивительно, что вы с террористами на короткой ноге еще с 90-тых».

Энергодар, Анастасия Зук

Энергодар. Другие новости 04.06.18

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