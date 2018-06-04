На трассе «Ялта – Севастополь» на месяц ограничили движение

До конца июня на трассе Ялта – Севастополь ограничили движения автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временное ограничение вводится в связи с проведением ремонтных работ.

«Ввести временные ограничения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 К-01 Ялта – Севастополь км 45+684 – 63+800, с 8.00 до 20.00 с 1 июня 2018 года по 28 июня 2018 года при проведении дорожных работ», – говорится в приказе севастопольского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Ремонт будет проводиться от Ласпи и не доезжая горы Гасфорта, – рассказали РИА «Новый День» в подрядной организации, которая займется дорожными работами. – Чтобы избежать пробок, мы разбили ремонтный участок на девять частей, и не будем перекрывать дорогу на постоянной основе, а будем полчаса работать и следующие полчаса пропускать машины». Подрядчик обещает, что основные работы будут выполнены через две недели.

К такой новости негативно отнеслись автолюбители. Крымчане в социальных сетях отмечают, что добираться из Ялты в Севастополь придётся долго: «Правильно, в сезон отпусков начали ремонтировать, чтобы, когда приедут туристы, мы все вместе подольше в пробках стояли», «Раз весной не смогли отремонтировать, пока не так много автомобилей, то хотя бы работали ночью». Другие же благодарят департамент транспорта Севастополя: «Спасибо, что хотя бы не в июле, когда курортный сезон в самом разгаре».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 04.06.18

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