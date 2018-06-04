В Крыму обнаружили летние лагеря, опасные для детей

В детских лагерях Крыма нашли серьезные нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МЧС приняли решение не разрешать руководству объектов, отдых в которых может быть опасен, принимать детей этим летом.

«Это санаторий имени Кирова (Ялта), детский лагерь «Чайка» (Судак). Также планируется к приостановке работы турбаза «Орлиный залет» (Бахчисарай), ввиду значительных нарушений пожарной безопасности не будет работать лагерь «Парус» (Евпатория), детский лагерь «Солнечный» (Евпатория) тоже не будет принимать детей. То есть порядка 6-7 объектов, где были выявлены значительные нарушения, они эксплуатироваться в текущем году не будут или не будут принимать детей на оздоровление», – цитирует «РИА Новости» заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактики ГУ МЧС по Крыму Андрея Ратушного.

При этом в половине объектов детского отдыха и оздоровления в Крыму специалисты не выявили ни одного нарушения. Всего проверку прошли 65 мест, к 34 у сотрудников МЧС не возникло претензий. По требованию МЧС, остальные учреждения должны устранить нарушения норм пожарной безопасности до 20 июня.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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