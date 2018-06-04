Крымский джазовый фестиваль вошел в ТОП самых популярных в России

Ежегодный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party вошел в пятерку самых популярных музыкальных форумов этого направления в России по версии аналитиков агентства Турстат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», джазфест в Коктебеле занял четвертое место, уступив питерскому «ПетроДжазу», калининградскому City Jazz и московскому Chess&Jazz.

В десятку популярных вошли также «JAZZ в Кремле» в Казани, Sochi Jazz Festival в Сочи, Skolkovo Jazz Science в Сколково (Москва), «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских (Московская область), фестивали Ural Terra Jazz и EverJazz в Свердловской области.

Рейтинг фестивалей джаза составлен по результатам анализа их посещаемости. Так, Koktebel Jazz Party в 2016-м году посетили около 12 тысяч человек. Для сравнения на прошлогоднем «ПетроДжазе» побывали более 50 тысяч меломанов, а на джазовом фестивале в саду «Эрмитаж» – 20 тысяч москвичей и гостей столицы.

Отметим, что в этом году Koktebel Jazz Party пройдет в 16-й раз в конце августа. Участников и гостей музыкального форума организаторы пока не раскрывают.

Коктебель, Оксана Мурзина

Коктебель. Другие новости 04.06.18

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