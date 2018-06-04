Топливный кризис: в ДНР закончился бензин

В Донецкой народной республике назрел бензиновый кризис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях местные жители сообщают, что проблемы с топливом начались ещё в конце мая. Пока одни жители республики в виртуальном пространстве интересуются, на каких АЗС в регионе можно заправиться, другие – выезжают на подконтрольные Киеву территории, чтобы запастись бензином.

Жители Донецка отмечают, что в городе стало намного меньше машин. Общественный транспорт ездит в основном на газу или солярке, поэтому коллапса пока еще нет.

По данным украинских СМИ, в ДНР бензин дешевле, чем на территориях подконтрольных Киеву, поэтому поставщикам выгоднее продавать его Украине по более высоким ценам. «Сезонный дефицит бензина был всегда, и при Украине тоже. В этот период на реконструкцию закрываются ряд НПЗ. Но раньше можно было закупить недостающий объем топлива у поставщиков из Литвы или Беларуси. Сейчас у нас один поставщик – Россия. И когда там начинается дефицит топлива, рынок ДНР они обслуживают по остаточному принципу», – цитирует «Страна» свой источник, работающий в одной из топливных компаний ДНР.

А тем временем ополченцы не могут вернуться на фронт. «Вопрос для МГБ: как военнослужащему (ДНР – прим. НД) вернуться на фронт. Машина брошена на заправке», – написал на своей странице ополченец.

Отметим, что это уже второй виток топливного кризиса за последние полгода. Так, недавно в ДНР практически полностью на несколько суток исчезло дизтопливо.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 04.06.18

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