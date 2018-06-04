Следующее Закарпатье: украинская футбольная команда отправилась на чемпионат мира для команд непризнанных регионов

Украинская команда отправилась на чемпионат мира среди футбольных команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». Разгорелся скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чемпионат стартовал в Лондоне 31 мая. По словам украинского волонтера и участника АТО, проводимой Киевом против населения Донбасса, Родиона Шовкошитного, в так называемом чемпионате «сепаратистов», хотели принять участие и команды из ДНР и ЛНР, однако они не смогли пройти отбор. «Украину там представляет одна команда. Нет, не «ДНР». Нет, не «ЛНР». Это «Закарпатье». Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja. На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском. На предыдущем чемпионате там играли украинцы, сейчас – венгры», – написал в Фейсбуке Шовкошитный

Украинских комментаторов разгневал данный пост. Одни требуют министерство иностранных дел Украины отреагировать на участие закарпатской команды в данном спортивном соревновании. Другие подытоживают: «Скоро Украина потеряет и Закарпатье».

Между тем, хотя воссоединение Крыма с РФ и не признали многие мировые державы, крымчане участвовать в чемпионате не стали. «Наших команд там нет. У наших футболистов паспорта Российской Федерации, и мы не можем поехать как не признанная республика», – РИА «Новый День» в Крымском футбольном союзе.

Закарпатье, Анастасия Зук

Закарпатье. Другие новости 04.06.18

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