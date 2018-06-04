Готичные ракушки, сумеречный песок: отдыхающих в Керчи напугал необычный цвет гребешков

В минувшие выходные на пляже в окрестностях поселка Героевское под Керчью местные жители обнаружили раковины необычного цвета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди разбросанных створок черноморского моллюска-гребешка привычных желтоватых и красноватых оттенков нашлось немало серо-черных образцов. В сочетании с серым песком, который также местами попадался на береговой линии, «готичные» гребешки насторожили горожан, тем более что рейд совсем недалеко. При этом «серость» не выглядела как налет, не оттиралась моющими средствами, а при разломе раковины просматривалась на всех слоях.

Пользователи соцсетей предположили, что раковину может окислять сероводород. Якобы иногда гребешки, которые любят жить поглубже, попадают в зону сероводорода. Длительный контакт с этим газом и обуславливает цвет.

Ведущий научный сотрудник Карадагской Научной Станции им. Т. И. Вяземского Юрий Силкин опроверг эту версию.

«В сероводородной зоне они погибают мгновенно. Кроме того, сероводород начинается с 200-метров, гребешки не живут на таких глубинах», – рассказал ученый.

Изучив фотографии найденных раковин, он не нашел ничего угрожающего.

«Абсолютно нормальные раковины! Рыжие характерны для гребешка района Феодосии! Серые, самые крупные, – распространены от Приморского до Опука! Ничего аномального не наблюдается», – заключил Силкин, добавив, что гребешки любят песчаные отмели, поэтому их окраска зависит от оттенков песка – это защитный цвет.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 04.06.18

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