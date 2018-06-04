Житель Москвы пытался подкупить главу Щёлкино

В Крыму предприниматель попался на попытке вручить взятку главе администрации Щёлкино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая текущего года житель Москвы предложил чиновнику взятку в сумме 10 тысяч долларов США, в рублёвом эквиваленте – 626 тысяч рублей, для того чтобы он обеспечил одной из коммерческих фирм победу на аукционе по выделению земельного участка для инвестиционного строительства.

Мужчина был задержан в момент передачи денег. Ему предъявлено обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу лично в крупном размере». По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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