Утратили доверие: четверо крымских чиновников названы коррупционерами

На сайте Госслужбы РФ началось формирование реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Из Крыма туда пока попали только те, кто трудился в правительственных органах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 31 мая всероссийский список коррупционеров состоит из 81 фамилии, четверо из них – крымчане. Один – бывший сотрудник управления Федеральной службы судебных приставов, другой – в Госкомитете по делам межнациональных отношений занимался правовой и организационно-кадровой работой,

Кроме того, в реестр попали бывшие зампред Госкомцкена РК и первый замминистра ЖКХ.

В настоящее время города и районы Крыма принимают решения о том, кто будет обязан сообщать «наверх» к кому именно из их земляков было применено взыскание в виде увольнения за коррупционные действия.

Муниципальные образования Крыма обязаны отчитываться перед Совмином республики о лицах, которые работали на госслужбе, но по ходу деятельности совершили нечто такое, что теперь утратили доверие и за это уволены.

Сведения о них должны быть направлены в Комитет по противодействию коррупции РК.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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