Путин «обезглавил» МВД и ГУ МЧС Крыма

Министерство внутренних дел Крыма и главное управление МЧС России по республике остались без руководителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Шахова с должности руководителя крымского главка МЧС и освобождения от должности министра внутренних дел по республике генерал-майора полиции Сергея Абисова.

Абисов исполнял обязанности руководителя силового ведомства Крыма с марта 2014 года, с мая того же года – был назначен министром внутренних дел по республике. До воссоединения Крыма с Россией Шахов возглавлял главное управление МЧС Украины в АРК. С марта 2014 года руководил крымским главком МЧС России. Отметим, что Шахов продолжает занимать должность регионального министра чрезвычайных ситуаций Крыма, которую он совмещал с работой начальника главного управления МЧС России в республике.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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