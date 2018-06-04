В Симферополе не стали убирать свалку в центре города даже к празднованию 234 годовщины крымской столицы (ФОТО)

В администрации Симферополя сообщили о масштабных работах по уборке мусора, которые были проведены в рамках подготовки ко Дню города, отмеченному в минувшие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в руководстве Симферополя подчеркнули, что для приведения столицы Крыма в порядок городские службы работали в усиленном режиме.

«Для сбора и вывоза мусора были задействованы несколько бригад рабочих , 31 единица техники, также к уборке были привлечены 10 дополнительных машин подрядных организаций. Всего за прошедшую неделю было вывезено порядка 23 тысяч кубических твердых коммунальных отходов», – сообщила пресс-служба служба администрации Симферополя, цитируя доклад заместителя главы Валерия Гуменюка, курирующего городское хозяйство.

По данным пресс-службы, глава администрации Игорь Лукашев «отметил слаженную работу структурных подразделений администрации по организации и проведению празднования дня города».

Несмотря на усиленную работу и масштабную уборку, о которой заявили чиновники, одна из стихийных свалок, образовавшаяся в центре города, осталась незамеченной городскими службами. Куча мусора, большая часть которого разложена по пакетам, находится на набережной Симферополя (это одно из самых людных мест города) с весны. По другую сторону реки Салгир, напротив свалки, расположена республиканская детско-юношеская спортивная школа по шахматам и шашкам. Недалеко от кучи мусора находятся туристические указатели с информацией для гостей города. Из чего можно сделать вывод, что свалка, постепенно увеличивающаяся в размерах, обязательно попадет в поле зрения не только горожан, но и туристов.

Как городские службы, усиленно готовившие Симферополь к празднованию 234 годовщины крымской столицы, могли не заметить большую кучу мусора, «растущую» в центре города почти месяц, остается только догадываться.

Так свалка выглядела 16 мая

2 июня – День празднования 234 годовщины Симферополя

4 июня: туристические указатели слева, мусор – справа

4 июня: мешков с мусором становится всё больше

Горожане вынуждены ежедневно «любоваться» мусором, гуляя у набережной

Кстати, дом мэра Симферополя расположен на этой же набережной – в двустах метрах от свалки.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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