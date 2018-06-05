В Крыму открывается Международный фестиваль «Великое русское слово»

В Крыму открывается XII Международный фестиваль «Великое русское слово».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная цель форума – сохранение и защита русского языка.

Торжественное открытие состоится сегодня в Ялте в 19:00 – посмотреть церемонию смогут все желающие, так как на набережной будут транслироваться прямые включения. Праздничная программа для жителей и гостей Южной столицы Крыма начнется с 14:00.

Ключевым событием фестиваля станет IV Международный Ливадийский форум «Русский мир и мировое гуманитарное пространство». В числе прочего планируется обсудить роль и значение русского языка в народной дипломатии, а также место русского языка в мировом образовательном пространстве.

6 июня в Белом зале Ливадийского дворца состоится пленарное заседание форума. Откроет заседание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в работе примут участие руководители федеральных и республиканских органов власти.

В рамках фестиваля в городах и районах запланированы дни русской пьесы, детские художественно-образовательные программы, республиканский конкурс художественного слова «Пушкинские строки», научно-практическая конференция «Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы», международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире», а также фестиваль «Книжные аллеи» и выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Напомним, международный фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму ежегодно с 2007 года.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 05.06.18

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