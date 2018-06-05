Газовые месторождения Крыма взяли под охрану ракетные корабли

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», круглосуточное дежурство корабли будут нести в районе шести месторождений, разрабатываемых компанией «Черноморнефтегаз».

В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Ротация проводится каждые две недели.

Ранее, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, эту задачу выполняла береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ.

Деятельность российских буровых установок недалеко от западного побережья полуострова раздражает официальный Киев. Корабли пограничной службы ВМС Украины неоднократно предпринимали попытки вмешаться в процесс добычи, отмечают «Известия», поэтому принято решение направить военные корабли РФ на охрану этих месторождений.

Севастополь, Илья Пелехов

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