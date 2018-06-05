Президент России назвал условия возвращения Крыма

Президент РФ Владимир Путин 5 июня прибывает с рабочим визитов в Вену. Накануне глава России дал интервью австрийскому телеканалу ORF.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в беседе Владимира Путина с журналистами были затронуты вопросы политической ситуации в России, а также отношений с другими странами. Отдельно были затронуты Крым и Украина.

«Путин вновь опроверг, что в июле 2014 года Россия сбила пассажирский самолет MH17 над Восточной Украиной, несмотря на то, что Международная следственная группа в мае возложила вину на РФ. Обе стороны конфликта «используют оружие, которое было произведено в Советском Союзе или в России», настаивал Путин, – сообщает ORF. – Кроме того, к расследованию не допускаются российские эксперты. «Наши аргументы не принимаются во внимание».

Кроме того, президент России определили роль своей страны в украинском конфликте: на Украине произошел «неконституционный, вооруженный государственный переворот и захват власти». Военный контингент размещен в Крыму законно, он обеспечил независимые и свободные выборы на полуострове».

На вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым, Владимир Путин заявил: «Этих условий нет и не будет».

Отметим, это шестой официальный визит Владимира Путина в Австрию. Глава России намерен провести переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 05.06.18

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