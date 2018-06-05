Еще и топливо: сельское хозяйство Крыма оказалось под ударом

Засуха и повышение цены на горюче-смазочные материалы могут стать для аграрного сектора республики невосполнимым ударом. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском районах полуострова засуха привела к чрезвычайной ситуации. В настоящее время специалисты подсчитывают убытки: и если они составят более полумиллиарда, то ЧС будет расцениваться в рамках федерального масштаба. «Нашим ведомством будут направлены соответствующие документы о понесенных тратах в Минсельхоз РФ. После их подтверждения будет определяться сумма ущерба и его возмещения», – цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства Крыма главу ведомства. По его словам, в этом году прогнозируется значительный недобор урожая сельскохозяйственных культур. Из-за недостатка кормов в сложной ситуации окажется животноводство полуострова.

Министр отмечает, что отсутствие дождей – не единственная проблема, с которой в этом году столкнулись аграрии: свою роль сыграло и повышение цены на горюче-смазочные материалы. Рюмшин считает, что в данных сложных природно-экономических условиях рост цен дорогое топливо может стать для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона невосполнимым ударом. «На сегодняшний день нашим ведомством подготавливаются все необходимые документы для обращения в правительство Российской Федерации о возможности снижения цены либо компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, на наш взгляд, необоснованного роста цен на ГСМ», – заключил министр.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.06.18

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