Россия тренирует свою морскую авиацию на украинских зенитках и артиллерии

В Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае проводится совместное с Черноморским флотом масштабное учение авиации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в учении примут участие около ста вертолетов и самолетов, а также соединения морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения.
Над крымским полигоном Опук впервые применят ракеты класса «воздух-воздух» для стрельбы по воздушным мишеням. В то же время, вертолеты обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты Черноморского флота на необорудованное побережье.
«Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», – сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, летчики отработают посадку на аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области, после чего с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон «Арзгирский». Подразделения охраны полигона и силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника.
«Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника», – рассказали в военном ведомстве.
Будут отработаны удары авиации и по береговым целям противника.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 05.06.18
Еще и топливо: сельское хозяйство Крыма оказалось под ударом. / Точка невозврата: на Украине погибает военное судостроение. / Кто-то хитрит: вину за рост цен на перелеты в Крым «вернули» перевозчикам. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»