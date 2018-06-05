Россия тренирует свою морскую авиацию на украинских зенитках и артиллерии

В Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае проводится совместное с Черноморским флотом масштабное учение авиации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в учении примут участие около ста вертолетов и самолетов, а также соединения морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения.

Над крымским полигоном Опук впервые применят ракеты класса «воздух-воздух» для стрельбы по воздушным мишеням. В то же время, вертолеты обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты Черноморского флота на необорудованное побережье.

«Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», – сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, летчики отработают посадку на аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области, после чего с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон «Арзгирский». Подразделения охраны полигона и силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника.

«Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника», – рассказали в военном ведомстве.

Будут отработаны удары авиации и по береговым целям противника.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.06.18

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