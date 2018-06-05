В Крыму стремительно дорожает зерно

Засуха в Крыму уже сказывается на закупках – продавцы придерживают зерно.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае Симферопольский комбинат хлебопродуктов (КХП) объявил об электронном аукционе на закупку продовольственной пшеницы четвертого класса. Было сформировано шесть лотов по 240-270 тонн. Предполагалось купить зерно по цене 12 тысяч рублей за тонну.
При этом глава Крыма Сергей Аксёнов признал, что высокого урожая зерновых этим летом в Крыму ждать не стоит. По его словам, ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более миллиарда рублей.
Аукцион, проводимый КХП, не состоялся – ни на один лот не было подано заявок.
По словам сотрудников предприятия, причин отмены аукциона несколько, главная из которых – стремительный рост цен на зерно, спровоцированный неурожаем.
Собственных запасов зерна на КХП практически нет, но это перерабатывающее предприятие, и здесь рассчитывают на давальческое сырье – то есть без работы мельница не останется.
А пшеницу для собственных коммерческих целей (муку продают под собственной торговой маркой) придется покупать по другой цене. Здесь уже готовятся объявить о новых условия закупок. Зерно нового урожая выставят на торги через две-три недели, к этому моменту определятся и новые цены.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 05.06.18
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