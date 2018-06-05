«Отмазывая» убийцу от тюрьмы, жительница Севастополя запугивала свидетелей и пыталась подкупить прокуратуру

Жительница Севастополя, пытаясь освободить своего друга от наказания за убийство, сама получила срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина не только оказывала давление на свидетелей, но и даже пыталась подкупить работников прокуратуры.

По информации Севастопольского городского суда, одному из свидетелей горожанка угрожала физической расправой, в случае если он не станет давать ложные показания. Другой свидетельнице пообещала распространить порочащие ее сведения среди коллег по работе и другого окружения.

«Затем она передала через адвоката взятку в 640 тысяч рублей сотруднику прокуратуры, чтобы он изменил квалификацию преступления на менее тяжкую. Однако по заявлению государственного обвинителя посредник был задержан при передаче денег сотрудниками севастопольского подразделения ФСБ», – сообщили в ведомстве.

Женщину признали виновной в даче взятки в крупном размере и в принуждении свидетелей к даче ложных показаний, соединенном с шантажом, угрозой причинения вреда здоровью. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Однако суд применил наказание условно, так как посчитал, что малолетний ребенок на иждивении у жительницы Севастополя является смягчающим обстоятельством.

«Не смог избежать наказания и подсудимый по делу об убийстве – он приговорен судом к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат-посредник приговорен к штрафу и лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года», – заявили в суде.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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