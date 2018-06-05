Порыбачили: в Крыму украли карпов

В Красноперекопском районе полицейские задержали двух любителей рыбалки из Армянска.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, крымчане присмотрели отличное место для клева – частный пруд с карпами. Ночью мужчины отправились «закидывать удочки». «Улов» составил 18 рыбин на общую сумму около 40 тысяч рублей.

Свою вину крымчане признали полностью. Выловленную рыбу вернули владельцу.

В отношении «рыбаков» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В ходе следствия установлено, что один из приятелей ранее уже имел проблемы с законом за аналогичное преступление.

Красноперекопский район, Оксана Мурзина

Красноперекопский район. Другие новости 05.06.18

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