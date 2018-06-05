Крым и Монголия обменяются археологами

В Крым приехали археологи из Монголии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они примут участие в экспедиции на территории Старого Крыма.

«К нам приехали коллеги из Монголии, это достаточно известные ученые, представляющие несколько научных и научно-образовательных организаций. У нас готовится крупный интересный проект по изучению золотоордынских древностей на территории Крыма. Прежде всего, речь идет о нашей совместной работе с экспедицией КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет – прим. «НД»), ведущей раскопки на территории средневекового Солхата – город Старый Крым», – цитирует РИА Новости доктора исторических наук, директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

По его словам, договоренность была достигнута еще два месяца назад. Частично приступить к работе археологи из Монголии планируют уже в этом году. Однако полноценными участниками экспедиции станут в 2019-м. При этом все артефакты, которые они обнаружат, останутся в Крыму.

«Эти работы будут вестись под руководством наших специалистов, по разрешительным документам. Все находки поступят в наши музеи. У коллег будет возможность с ними ознакомиться, смогут они рассказать об этом в своей стране», – подчеркнул Майко, добавив, что крымские археологи также примут участие в раскопках на территории Монголии.

Симферополь, Оксана Мурзина

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