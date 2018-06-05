ДНР: Украина готовится зачистить Донбасс руками уголовников

На Украине создадут бригаду картелей для «зачистки» мирного населения Донбасса, не поддерживающего Киев. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в состав украинской группировки войдут радикалы, бойцы вооруженных сил Украины и уголовники.

«Было принято решение о создании на оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тысяч человек. В частности, агитационная работа по набору новых контрактников намечена в колониях и изоляторах Днепропетровской и Харьковской областей», – заявил Басурин.

В тоже время, по словам председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина, в настоящее время Украина делает все возможное, чтобы минские соглашения были приостановлены и оставались только на бумаге. При этом в республике отмечают, что минские договоренности – единственный способ разрешить конфликт, а Киев только ищет способы, чтобы оправдать зачистку: «Все остальные варианты, которые Украина считает для себя более приемлемыми – а это военный способ, попытка привлечь миротворцев в качестве какого-то подспорья для зачистки Донбасса, – являются неполноценными, и шансов на их реализацию практически нет», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.

Он подчеркивает, что для Киева более приемлем вариант эскалации на линии соприкосновения, что обусловлено предстоящими выборами на Украине, намеченными на 2019 год. По мнению Пушилина, сейчас действующий президент Украины Петр Порошенко пробует для себя разные роли: миротворца и сорвиголовы и скорее всего, выберет второй вариант.

«Учитывая националистические настроения в украинском обществе, он, по-видимому, снова склоняется к мнению, что нужно быть воинствующим президентом. Соответственно, ему нужна горячая фаза на линии соприкосновения. Все к этому и идет», – заключил эксперт и добавил, что новый виток конфликта Порошенко сможет использовать и для того, чтобы напомнить о себе мировому сообществу, что обеспечит ему дополнительную финансовую поддержку от западных спонсоров.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 05.06.18

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