Директора симферопольских парков отправили под домашний арест

Железнодорожный районный суд Симферополя избрал меру пресечения для руководителя городских парков Александра Шабанова, который подозревается в избиении подчиненного. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» заявили в пресс-службе суда.

«Была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 июля 2018 года – на два месяца», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Шабанов подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений работнику Гагаринского парка Олегу Батищеву. Его сын утверждает, что директор парков избил мужчину палкой, из-за чего тому пришлось удалить селезенку. Шабанов был арестован, в рамках расследуемого уголовного дела ему предъявили обвинения.

Сын Батищева заявил, что его семья не намерена идти на мировую с директором парков, и надеется на справедливое уголовное наказание для Шабанова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.06.18

ДНР: Украина готовится зачистить Донбасс руками уголовников. / «Базарная торговка!» Поклонская шлёпнула Мухранскую. / Крым и Монголия обменяются археологами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»