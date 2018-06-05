На пустых пляжах Ялты не найти свободного лежака: украинская пропаганда окончательно запуталась

На Украине стартовал традиционный сезон по «очернению» крымских курортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока пиар-атака сопровождается фейковыми вбросами о пустых пляжах полуострова. «Они массово выкладывают фотографии пустых пляжей, непонятно когда и где сделанные. Но уже прошло то время, когда Украине верили. Для россиян это вообще не показатель, да и сами украинцы уже знают, что это простое очернение Крыма и не более того. Это подтверждает и увеличившийся турпоток», – пояснил РИА «Новый День» глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он подчеркнул, что за последние несколько лет фантазия черных пиарщиков из Украины стала намного беднее, чем в первые годы после воссоединения Крыма. «Раньше у них были атаки посильнее: бочки с радиохимическим оружием у берегов полуострова и боевые дельфины, которые сбежали из-под ареста, нефтяные пятна и так далее, но в этом плане им уже никто не верит», – отметил Черняк и добавил: зачастую работа пиарщиков имеет обратный эффект и работает во благо полуострова.

Между тем, отдыхающие и местные жители, несмотря на то, что лето только началось, а до разгара сезона еще далеко, все чаще жалуются на то, что «вакантные» места у воды нужно занимать чуть ли не с самого утра.

Напомним, ранее глава республики Сергей Аксёнов сообщил: в Крыму с начала года отдохнуло более миллиона туристов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 05.06.18

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