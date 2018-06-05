Историки «Незалежной» записали монархиста Игоря Сикорского в украинские авиаконструкторы. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал известный публицист Егор Холмогоров.

Холмогоров напомнил: несмотря на своё польское происхождение, российский и американский авиаконструктор, родившийся в Киеве, до революции 1917 года являлся настоящим русским националистом и монархистом, а его отец вообще был ведущим членом киевского Клуба русских националистов, которые боролись с проявлениями украинского сепаратизма.

«Это был стопроцентный монархист, русский националист и православный», – добавил публицист.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «честь» стать украинцем коснулась и легендарного советского конструктора космических кораблей Сергея Королева. В энциклопедических изданиях, выпущенных в «Незалежной», он также именуется украинским ученым. При этом весь мир до сих пор находится в «заблуждении», считая его русским.

«Сергей Павлович родился в Житомире, и из того, что это сейчас территория Украины, никак не следует, что это был украинский город в 1906-1907 году, когда Королев родился. Тогда это был русский город, один из классических городов русской провинции. Основное население там было – русские. Его отца звали Павел Яковлевич Королев, а его мать звали Мария Николаевна Москаленко. Конечно, фамилия звучит по-украински, но Москаленко – это потомок москаля. Понятно, что Сергей Павлович не был украинцем ни в какой форме этого значения», – заявил Холмогоров.

Отметим, что в отличие от изобретателей великие русские поэты и писатели украинским пропагандистам не интересны. Более того, их произведения методично исключаются из школьных учебников. Такая участь уже постигла Льва Толстого и Федора Достоевского. Видимо потому, что их национальность не переделать.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 05.06.18

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