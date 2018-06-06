День включения Крыма в состав России станет памятной датой

День принятия Крыма в состав России собираются включить в государственный список памятных дат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма, Кубани и Тамани к Российской империи. Сенаторы от Крыма внесли в Госдуму проект, предлагающий изменить федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», включив эту дату в памятный календарь. Предложение поддержала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила вчера в Крыму:

«Сейчас мы этот закон будем активно продвигать. Уверена, что в этом году он будет принят»,– заявила г8лавный сенатор России.

Симферополь, Варвара Буралакова

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