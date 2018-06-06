«На этом месте должны быть мы!» НАТО обвиняет Россию в нарушении равновесия в Черном море

НАТО заявило о нарушении Россией военного равновесия в Черном море.

По словам спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурая, после воссоединение Крыма с РФ на полуостров доставили «много военного оборудования», что привело к изменению «равновесия безопасности в регионе». В НАТО уверяют, что «североатлантическая безопасность тесно связана с безопасностью Черного моря», передает «Взгляд».

Как уже сообщал «Новый День», Северо-атлантический альянс сам собирался разместить свои базы в Крыму, но этим планам помешало возвращение Крыма в состав РФ. В июле 2014 года американский дипломат Джек Мэтлок заявил:

Украинский кризис во многом был плодом курса на неограниченное расширение НАТО на восток». Россия не вернула бы Крым, не будь вероятности приема Украины в НАТО и превращения Севастополя в базу НАТО, подчеркнул дипломат.

Теперь НАТО обвиняет Россию в том, к чему альянс стремится сам – в контроле над Черным морем. И заявляет, что стремится «к конструктивному диалогу» с Москвой, но «заботится и об обороне», поэтому считает необходимым укреплять присутствие в «зоне Черного моря оборонительным и пропорциональным образом».

Таким образом в НАТО объяснили постоянные «прогулки» своих кораблей и самолетов вдоль крымских границ и у берегов Кубани.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 06.06.18

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