ВТБ «пощипал» украинского олигарха Фирташа

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к «Юкрейниан Кемикал Продактс» (Ukrainian Chemical Products), на сумму 46,2 млн долларов. Деньги (на сегодня это 2,9 млрд рублей) должны быть взысканы в рублях по курсу Центробанка на день оплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ukrainian Chemical Products входит в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Ранее суд привлек ООО «Титановые инвестиции», выступавшее третьим лицом по делу, в качестве соответчика к иску и 5 июня отказал компаниям в удовлетворении встречного иска к ВТБ о признании договора недействительным и отказал представителю «Титановых инвестиций» в удовлетворении ходатайств о приостановлении производства по делу. Кроме того, суд отказал компании в удовлетворении нескольких ходатайств об отводе суда из-за того, что, по словам судьи, их подали с нарушением Арбитражного процессуального кодекса.

Представитель ВТБ возразил против удовлетворения заявленных ходатайств. На заседании он указывал на то, что долг взыскивается по договору, который стороны заключили 24 апреля 2015 года со сроком возврата 1 июня 2016 года. В соответствии с документом банк выделил «Юкрейниан Кемикал Продактс» $39,39 млн. Кредит не вернули, к 15 мая основной долг составил $39,4 млн, а проценты – $6,8 млн, сообщает «Интерфакс».

Представители «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановых инвестиций» сообщили, что трудности в погашении кредита возникли из-за присоединения Крыма к России и введения международных санкций. Ранее суд удовлетворил ходатайство ВТБ об увеличении размера требований к «Юкрейниан Кемикал Продактс» до примерно $46 млн за счет процентов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 06.06.18

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