Задержанный в Крыму украинец получил четыре уголовных дела

Задержанный пограничниками в Крыму украинец стал фигурантом сразу четырех уголовных дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в его доме нашли запрещенное вещество и оружие.

«В апреле сотрудники службы в Керчи в ходе оперативных мероприятий задержали гражданина Украины 1977 года рождения, проживающего в поселке Ленино. В доме у мужчины были обнаружены пистолет кустарного производства, порох, наркотики, шприцы, иглы», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, экспертиза подтвердила, что найденное оружие пригодно для стрельбы, а обнаруженное вещество является наркотическим средством, производным N-метилэфедрона. После задержания украинца оправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Дела в отношении гражданина Украины возбудили за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение оружия и за незаконное изготовление оружия. А также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение взрывчатых веществ и за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических веществ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.06.18

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