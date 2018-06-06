Из-за дня России в Севастополе перекроют центр города для автотранспорта

В Севастополе ограничат дорожное движение во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на площади Нахимова с 5 июня по 18 июня действует ограничение на стоянку всех видов автотранспорта.

12 июня с 12:00 до 18:30 по проспекту Нахимова, а также на участке от площади Суворова до площади Нахимова будет ограничено движение всего транспорта, кроме общественного и машин экстренных служб.

Также с 12 июня с 8:00 до 18:00 на участке улицы Советской – от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина, а также на участке улицы Воронина – от пересечения с улицей Суворова до улицы Советской будет изменено направление одностороннего движения.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.06.18

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